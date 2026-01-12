Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (12)
Calor extremo continua no Sudeste, e Rio pode ter 41ºC
Confira nesta edição do JR 24 Horas: o calor extremo continua no Sudeste, e o Rio de Janeiro pode ter temperatura de 41ºC nesta segunda-feira (12). Em noite histórica para o cinema brasileiro, o filme ‘O Agente Secreto' ganhou dois prêmios no Globo de Ouro. E ainda: Banco Central e Tribunal de Contas da União fazem reunião para discutir a liquidação do Banco Master.
