Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula se reuniu com ministros e o presidente do Banco Central para discutir a resposta ao aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Um comitê será criado, com representantes do governo e empresários, para debater medidas para reduzir os impactos da taxação de 50%. O decreto que regulamenta a lei da reciprocidade deve ser publicado em breve. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, comentou que os EUA têm uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil, mas não citou Donald Trump. E ainda: Inscrições para o Fies começam nesta segunda (14) com 74 mil vagas disponíveis em todo o país.



