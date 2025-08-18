Logo R7.com
Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Donald Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus nesta segunda (18). SP: Defesa Civil alerta para o risco de queimadas.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Depois de receber Vladimir Putin na última sexta-feira (15), no Alasca, Donald Trump irá se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18). Zelensky estará acompanhado por sete líderes europeus. O objetivo do encontro é discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Na reunião anterior com o presidente russo, Trump afirmou que Zelensky pode acabar com a guerra, se quiser, ou pode continuar a lutar. No entanto, o líder ucraniano rejeita a ideia de ceder territórios à Rússia, como deseja Putin. E ainda: Defesa Civil alerta para o risco de queimadas no estado de São Paulo.

