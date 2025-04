Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, o papa Francisco. A informação foi confirmada pelo Vaticano. Em fevereiro, o pontífice foi internado na Itália e ficou 40 dias no hospital por causa de uma bronquite e um quadro que os médicos classificaram como "complexo". Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Bergoglio esteve à frente da Igreja Católica por 12 anos. E ainda: Rodovias de São Paulo devem registrar maior movimento a partir das 14h, no último dia do feriado.



