Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula desembarcou na noite do último domingo (23) em Tóquio, capital do Japão. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, acompanham Lula na viagem. Nesta visita ao Japão, Lula será recebido pelo imperador e pela imperatriz do país e ainda terá uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. E ainda: Pesquisa revela que mulheres estão mais endividadas que homens; renda mais baixa é um dos motivos.



