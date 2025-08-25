Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)
PGR tem até hoje para se manifestar sobre as explicações da defesa de Bolsonaro. USP abre inscrições para programa de residência em diversas áreas da saúde.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Termina nesta segunda (25) o prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre as explicações da defesa de Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares. Os advogados do ex-presidente afirmam que ele não descumpriu medidas restritivas, e que o relatório da Polícia Federal não mostra nenhum ato praticado após a prisão domiciliar. E ainda: USP abre inscrições para programa de residência em diversas áreas da saúde.
