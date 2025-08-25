Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Termina nesta segunda (25) o prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre as explicações da defesa de Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares. Os advogados do ex-presidente afirmam que ele não descumpriu medidas restritivas, e que o relatório da Polícia Federal não mostra nenhum ato praticado após a prisão domiciliar. E ainda: USP abre inscrições para programa de residência em diversas áreas da saúde.



