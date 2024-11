Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A última semana de novembro começa com ansiedade e expectativa pelo pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, que deve ser feito até sexta-feira (29). Mais de 92 milhões de brasileiros, entre trabalhadores, aposentados e pensionistas do INSS, devem receber o benefício. O décimo terceiro deve injetar mais de R$ 321 bilhões na economia, segundo o DIEESE. E ainda: Governo lança cartilha com dicas para não cair em golpes na Black Friday.