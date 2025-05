Assista a íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A partir desta segunda (26), aposentados e pensionistas do INSS que tiveram valores descontados na folha de pagamento iniciarão o processo de reembolso. Um total de R$ 292 milhões será devolvido automaticamente nas contas dos beneficiários, seguindo a ordem dos pagamentos, até o dia 6 de junho. E ainda: Carlo Ancelotti chega ao Brasil e faz primeira convocação.



