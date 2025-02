Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Países da América Latina e do Caribe vão discutir esta semana a deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. A reunião de emergência foi marcada depois de denúncias de maus-tratos às pessoas deportadas. Na última sexta-feira (24), 88 brasileiros deportados, que estavam ilegalmente nos Estados Unidos desembarcaram em Manaus. E ainda: Depois de instabilidade no último domingo (26), Ministério da Educação promete para esta segunda (27) o resultado do Sisu.