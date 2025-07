Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O tarifaço imposto por Donald Trump vai entrar em vigor na sexta-feira (1º). O governo brasileiro ainda busca alternativas para amenizar os impactos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos para cumprir agendas na ONU. O chanceler poderá ir a Washington se integrantes do governo Trump estiverem dispostos a recebê-lo. Um grupo de senadores brasileiros está na capital americana para discutir o tarifaço. E ainda: Ciclone extratropical atinge SP e provoca chuva e rajadas de vento.



