Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: 16 das 26 capitais brasileiras reelegeram os prefeitos nas eleições, e uma delas foi São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, venceu Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. Nunes recebeu quase 3,4 milhões votos, o equivalente a mais de 59% de todos os votos válidos. E ainda: Quase 30% dos brasileiros não votaram no segundo turno.