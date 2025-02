Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta para fortes chuvas até quarta-feira (5). Em Taboão da Serra, uma das cidades mais afetadas pela chuva no fim de semana, os alagamentos geraram muitas perdas para moradores e comerciantes. No último domingo (2), em toda a Grande São Paulo, os bombeiros foram chamados para 59 quedas de árvores, 80 alagamentos e 31 desabamentos. E ainda: Pagamento de boletos por meio do Pix começa a valer nesta segunda (3).