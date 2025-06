Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Começam nesta segunda (30) as inscrições para o Prouni, Programa Universidade Para Todos, que financia bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A inscrição pode ser feita no site do Prouni. Neste semestre, o programa oferece mais de 211 mil bolsas para mais de 370 cursos em quase 900 instituições de ensino superior. 118 mil bolsas são integrais, e 93 mil são parciais, com metade da mensalidade paga pelo estudante. E ainda: Instituto Nacional e Meteorologia emite alerta de frio para sete estados.



