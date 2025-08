Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Faltando dois dias para a entrada em vigor do tarifaço americano, o governo federal segue empenhado na missão de reduzir os impactos sobre as exportações brasileiras. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, volta a se reunir nesta segunda (4) com os setores impactados pelo tarifaço. A taxa de 50% sobre as exportações deve alcançar 36% dos produtos brasileiros, como frutas, café e carnes. E ainda: Congresso volta hoje do recesso parlamentar com pendências nas votações.



