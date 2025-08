Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A partir desta sexta (1º), a gasolina e o diesel passam a ter nova composição. A mistura obrigatória de etanol na gasolina sobe de 27 para 30%, e de biodiesel no diesel, de 14 para 15%. Segundo o governo, a alteração pode reduzir em até 20 centavos o preço da gasolina e do diesel nas bombas. O aumento das porcentagens de etanol e biodiesel tem como objetivo diminuir a dependência do Brasil do petróleo importado - especialmente do Oriente Médio, onde os conflitos costumam elevar o preço do barril no mercado internacional. E ainda: Deputada Carla Zambelli passa por audiência de custódia na Itália.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!