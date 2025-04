Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Começa a valer nesta sexta (18) a redução de 12 centavos no preço do diesel vendido nas refinarias. Hoje, o preço médio do diesel no país, segundo a Agência Nacional do Petróleo, é de R$ 6,38. Com o reajuste, pode cair para R$ 6,28. A Petrobras afirma que o corte nas refinarias acompanha a queda do petróleo no mercado internacional. E ainda: Feriado prolongado deve ter chuva em boa parte do país.



