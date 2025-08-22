Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22)
Termina hoje prazo para defesa de Bolsonaro explicar ao STF suposto descumprimento de medidas. Receita Federal libera consulta ao quarto lote de restituição.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Termina na noite desta sexta (22) o prazo de 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar ao STF as supostas violações de medidas restritivas e o rascunho de um pedido de asilo político para a Argentina, encontrado no celular do ex-presidente. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no mesmo documento encaminhado na quarta-feira à Procuradoria-geral da República. E ainda: Receita Federal libera consulta ao quatro lote de restituição do IR.
