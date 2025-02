Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Pix por aproximação começa a valer nesta sexta-feira (28). Os pagamentos serão feitos aproximando o celular da maquininha dos comerciantes, como já ocorre com cartões de crédito e débito. Além disso, o Pix poderá ser cadastrado em carteiras digitais, de modo que o aplicativo do banco não precise ser usado nos pagamentos. Inicialmente, as transações terão um valor máximo de R$ 500, que poderá ser alterado pelo cliente. E ainda: Termina o prazo para bancos e empresas enviarem comprovantes do Imposto de Renda.



