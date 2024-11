Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A primeira parcela do décimo terceiro salário caiu no mesmo dia da Black Friday, que deve movimentar mais de R$ 5 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Além disso, mais da metade da população pretende usar o décimo terceiro em promoções. E ainda: Mau tempo provoca cancelamento de voos no aeroporto de Congonhas.