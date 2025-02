Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (31)

Moradores do Rio de Janeiro vivem, nesta sexta-feira (31), mais um dia de medo por conta da guerra entre facções criminosas que disputam o controle de comunidades na zona norte. É a segunda vez na semana que vias expressas da capital fluminense precisam ser interditadas por causa de confrontos. Veja também: reajuste do ICMS eleva preço do diesel e da gasolina em todo Brasil a partir de sábado (1º).