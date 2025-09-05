Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (5)

A Covid-19 voltou a ser a principal causa de internação por doenças respiratórias em idosos no Rio de Janeiro . Segundo o boletim InfoGripe da Fiocruz, esse aumento reforça a necessidade de manter a vacinação em dia, com doses semestrais para imunocomprometidos e anuais para pessoas com comorbidades. O cenário nacional não é alarmante, mas houve aumento de casos no Distrito Federal, Mato Grosso e São Paulo .

Veja também: leilão do túnel Santos-Guarujá acontece nesta sexta (5) em São Paulo

aqui!