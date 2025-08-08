Logo R7.com
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)

Governo de Israel aprova plano para ocupar a maior cidade da Faixa de Gaza. Quinta onda de frio avança pelo país nesta sexta-feira e derruba as temperaturas.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O gabinete de segurança de Israel aprovou a tomada completa do controle militar da maior cidade da Faixa de Gaza. A operação será dividida em duas fases. A primeira deve ser concluída até o dia 7 de outubro com a saída temporária de cerca de 1 milhão de pessoas. A proposta inclui a desmilitarização da área, resgate de reféns e a criação de uma nova administração civil sem participação do Hamas ou da autoridade palestina. E ainda: Quinta onda de frio avança pelo país nesta sexta-feira e derruba as temperaturas.

