Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou novas medidas para inibir ligações telefônicas inconvenientes oferecendo serviços ou vendendo algum produto. A agência estima que os brasileiros recebem cerca de 10 bilhões de chamadas desse tipo todos os meses. A principal mudança aprovada pela Anatel é obrigar as empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês a usar um processo de autenticação nas chamadas. E ainda: Governo federal adia anúncio de plano de contingência para enfrentar o tarifaço dos Estados Unidos.



