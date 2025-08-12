Logo R7.com
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Anatel aprova novas medidas contra chamadas abusivas. Governo federal adia anúncio de plano de contingência para enfrentar o tarifaço dos Estados Unidos.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou novas medidas para inibir ligações telefônicas inconvenientes oferecendo serviços ou vendendo algum produto. A agência estima que os brasileiros recebem cerca de 10 bilhões de chamadas desse tipo todos os meses. A principal mudança aprovada pela Anatel é obrigar as empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês a usar um processo de autenticação nas chamadas. E ainda: Governo federal adia anúncio de plano de contingência para enfrentar o tarifaço dos Estados Unidos.

  • Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
  • Estados Unidos
  • Governo Federal
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Tarifas

