Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo e o Congresso discutem, nesta terça (15) no Supremo Tribunal Federal a tributação do IOF. O ministro Alexandre de Moraes convocou uma audiência para tratar dos decretos presidenciais que aumentaram a taxa. A Advocacia-Geral da União vai defender a constitucionalidade das medidas. E ainda: Preço do aluguel residencial aumenta quase o dobro da inflação, no primeiro semestre.



