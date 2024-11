Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A cúpula de líderes do G20 termina nesta terça (19) com a terceira sessão comandada pelo presidente Lula, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Os 37 chefes de Estado e de governo vão debater sobre desenvolvimento sustentável e transições energéticas. Em seguida, será realizada a cerimônia de encerramento, com a transferência da presidência do G20 do Brasil, para a África do Sul, que passa a ser responsável pela organização da cúpula do ano que vem. E ainda: Empregos de tecnologia cresceram 95% em 10 anos.