Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia tenta localizar um motorista que atropelou um homem e fugiu sem prestar socorro na zona leste de São Paulo. A vítima morreu no local. A suspeita é de que o motorista que fugiu sem prestar socorro pudesse estar alcoolizado. Isso porque policiais encontraram uma garrafa de uísque e latas de energético no banco do passageiro do carro abandonado. A vítima, um homem de 30 anos, morreu na hora. Segundo a Polícia Militar, o motorista procurou as autoridades por telefone e assumiu ter provocado o acidente. Ele disse que saiu do local com medo de represália, mas, até agora, não se apresentou na delegacia. E ainda: Equipes de resgate encontram corpo de caseiro atacado por onça-pintada no Pantanal.



