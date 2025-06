Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (24)

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, serão colocados frente a frente para uma acareação no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (24). O objetivo será esclarecer contradições nos depoimentos dos dois réus no processo que julga um suposto golpe de Estado. Veja também: Irã acusa Israel de violar o acordo de cessar-fogo.



