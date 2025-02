O Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas estrangeiros em janeiro de 2025. O número representa um aumento de 50% em relação ao mesmo mês do ano anterior e é o maior desde 1970. Veja também: pagamento de R$ 1.000 do Pé-de-Meia começa nesta terça (25).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!