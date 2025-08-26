Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo de São Paulo anunciou medidas para manter os níveis dos reservatórios em meio à falta de chuva dos últimos meses. Uma delas é a redução da pressão da água na região metropolitana. A partir da próxima quarta (27), a Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, vai diminuir a pressão da água durante oito horas na madrugada. E ainda: Lula faz hoje segunda reunião ministerial do ano.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!