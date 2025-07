Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos para tratar do tarifaço sobre produtos brasileiros continuam com os compromissos, nesta terça-feira (29). Na última segunda (28), os oito senadores se encontraram com a embaixadora do Brasil em Washington e com representantes da Câmara Americana de Comércio. A entidade prometeu enviar uma carta à Casa Branca, pedindo que as tarifas de 50%, previstas para começar na sexta (1º), sejam adiadas. E ainda: Resultado do Fies para o segundo semestre será divulgado hoje.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!