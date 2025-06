Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma quadrilha especializada em fraudes contra clientes de bancos foi alvo de uma operação da Polícia Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, eles usavam um dispositivo para prender os cartões dos clientes nos caixas eletrônicos. Depois, apareciam e orientavam as vítimas a ligar para uma central telefônica falsa. Dessa forma, conseguiam as senhas e os dados bancários, para transferir ou sacar dinheiro ilegalmente. Na casa de um dos suspeitos, foram apreendidos R$ 120 mil. O material recolhido será encaminhado à perícia. E ainda: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixa sessão na Câmara após bate-boca com deputados.



