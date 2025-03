Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realiza uma operação em 21 estados e no Distrito Federal para identificar e prender suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Até o momento, 26 pessoas foram presas. A ação mobiliza 340 agentes federais que cumprem mandados de prisão e busca. Os alvos são investigados por armazenar, compartilhar, produzir e vender conteúdo relacionado ao abuso sexual infantil. E ainda: Suspeito de sequestrar mulher em estacionamento de pet shop é preso em São Paulo.



