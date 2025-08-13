Logo R7.com
Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Sobe para 27 o número de suspeitos presos por assaltos a condomínios de luxo em São Paulo. Policial é baleado e quatro suspeitos morrem em operação no Rio.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um homem foi preso nesta quarta-feira (13) durante uma tentativa de furto a um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo. Ele foi detido ao tentar fugir do local, que havia acabado de invadir. Aos policiais, ele confessou o crime e afirmou que agia com outros dois comparsas, que seguem foragidos. Desde a semana passada, 27 pessoas foram presas por envolvimento em assaltos a prédios de alto padrão na capital paulista. Segundo a polícia, os detidos fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Na última terça (12), 15 suspeitos foram capturados. Treze deles já tinham passagem anterior pelo mesmo tipo de delito. E ainda: Policial do Bope é baleado e quatro suspeitos morrem em operação no Rio de Janeiro.

