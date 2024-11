Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A força-tarefa criada para investigar a morte do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, afastou nesta quarta (13) policiais civis. Os agentes foram citados no acordo de delação firmado pelo Ministério Público com o empresário, executado na sexta-feira (8) no aeroporto internacional de São Paulo. E ainda: Motorista usa machado para destruir carro em briga de trânsito no Paraná.