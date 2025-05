Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma grande investigação da Polícia Federal resultou na prisão de ao menos 44 suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em várias partes do país. Os crimes aconteciam pela internet. Cerca de 600 policiais civis e federais participaram da operação. Além das prisões, foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão. O objetivo da ação é identificar e responsabilizar pessoas que armazenam, compartilham, produzem e comercializam material relacionado a abusos infantis. E ainda: Operação contra crimes de ódio na internet termina com apreensão de cinco adolescentes.