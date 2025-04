Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu que a PGR se pronuncie a respeito de um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa consulta à PGR é o procedimento adotado quando o STF é acionado por notícia-crime. E ainda: Polícia do Rio prende três suspeitos de participar de execução de advogado em 2024.



