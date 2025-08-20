Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso nesta quarta-feira (20), após se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo. Segundo as informações, Samuel e a namorada, a também influenciadora Bia Miranda, teriam saído de uma casa noturna por volta das 6h da manhã, quando colidiram com o carro de luxo em que estavam. O motorista do veículo atingido afirmou que levava o filho até a estação de trem no momento da batida, e que o carro dos influenciadores teria avançado o sinal vermelho. O jovem foi levado ao hospital. Gato Preto deixou o local antes da chegada da polícia e, por isso, não realizou o teste do bafômetro. Horas depois, ele foi localizado e preso. E ainda: Parlamentares votam nesta quarta (20) proposta contra adultização na internet.



