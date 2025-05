Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Quatro suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais estavam em busca de traficantes do Comando Vermelho que atuam na comunidade. Dois fuzis foram apreendidos; um deles foi encontrado enterrado dentro de uma cápsula. Os policiais também acharam uma grande quantidade de drogas. E ainda: Comissão do Senado aprova projeto que pode dar fim à reeleição.



