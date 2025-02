Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dos policiais suspeitos pela execução de Vinicius Gritzbach se recusou a ceder material genético para as investigações e negou participação no crime. Denis Antônio Martins foi ouvido na última terça-feira (21) no DHPP. Ele disse que estava de férias nos primeiros 15 dias de novembro e que não esteve em Guarulhos, nem pela região metropolitana do aeroporto, há, pelo menos, dez anos. E ainda: Venezuela fecha temporariamente fronteira com o Brasil.