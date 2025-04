Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Ele é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal e da CGU, que investiga cobranças irregulares de aposentados e pensionistas. A operação apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, com descontos feitos sem autorização dos beneficiários. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária, além de 211 mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. A operação acontece em 13 estados e no Distrito Federal. E ainda: Caso Bernardo: condenada é encontrada morta em prisão de Porto Alegre (RS).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!