Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dia após a prisão do funcionário público Edson Aparecido Campolongo, de 68 anos, por envolvimento em ataques a ônibus em São Paulo, o irmão dele, Sérgio Campolongo, também suspeito de participação nos crimes, se entregou à polícia. Sérgio chegou à delegacia acompanhado por advogados e prestou depoimento. Ele teria participado de pelo menos dois ataques ao lado do irmão. Segundo a polícia, Edson é investigado por envolvimento em pelo menos 17 ações criminosas, incluindo uma que deixou uma criança ferida. E ainda: Laboratório para produção de drogas é encontrado durante operação no Complexo da Maré, no Rio.



