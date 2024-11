Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O garoto Guilherme Pires dos Santos Silva, de 5 anos, morreu ao ser atingido por pedras que caíram de um caminhão no Distrito Federal. Ele brincava com o primo, de dois anos, no momento do acidente E ainda: Deslizamento após fortes chuvas deixa pelo menos uma pessoa morta em Salvador (BA).