Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O incêndio que atingiu um shopping no Brás, região de comércio popular no centro de São Paulo, foi controlado na tarde desta quarta (30). Os bombeiros continuam fazendo o rescaldo e não há previsão de terminar. A estrutura do imóvel não foi comprometida, segundo os bombeiros e também não há mais risco do fogo atingir outras construções. E ainda: Começa o júri popular de assassinos confessos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.