Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dois policiais militares foram denunciados sob acusação de estuprar uma jovem dentro de uma viatura, em São Paulo. Os dois PMs, um cabo e um soldado, estão presos desde segunda-feira (3), por descumprimento de missão, já que abandonaram o posto de trabalho, em Diadema (SP), para dar carona à jovem, sem autorização do comando ou justificativa. E ainda: 12 suspeitos morrem em confronto com a PM durante operação em Salvador (BA).



