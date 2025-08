Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Moradores de uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro avançaram sobre a polícia para saquear uma carga de carne no início da tarde desta quarta-feira (6). A mercadoria havia sido roubada de um caminhão nas imediações do Complexo da Pedreira. O helicóptero da RECORD flagrou a carga descarregada em uma região conhecida como Bin Laden. Um blindado da polícia foi para o local para tentar impedir que moradores saqueassem a mercadoria. No entanto, mesmo com a presença policial, uma multidão avançou. Por segurança, os policiais precisaram recuar. E ainda: Bombeiros levam mais de 24 horas para controlar incêndio em fábricas em Manaus (AM).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!