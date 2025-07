Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta quarta-feira (9), o corpo da empresária de 40 anos que morreu após realizar três cirurgias plásticas é enterrado em São Paulo. Os médicos suspeitam que uma embolia gordurosa possa ter causado a parada cardiorrespiratória. Isso ocorre quando gotas de gordura entram na corrente sanguínea e obstruem vasos do pulmão, do cérebro ou do coração. No entanto, a polícia ainda aguarda o laudo do IML. Natália Thomazella fez uma lipoaspiração, ajustes em próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos. Ela começou a passar mal na fase final das cirurgias. Natália morreu ainda no centro cirúrgico. A morte foi registrada como suspeita. O Conselho Regional de Medicina apura o caso. E ainda: Elefanta que estava na Argentina chega a santuário em Mato Grosso.



