Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: 15 pessoas foram presas durante uma operação que fechou o maior ferro-velho clandestino da zona norte do Rio. Um dos presos transportava mais de uma tonelada de cobre furtado. O estabelecimento irregular funcionava no Complexo da Pedreira e era administrado por dois irmãos. Eles já tinham passagens por roubo de veículos e cargas, além de receptação qualificada. Segundo a investigação, eles possuem vínculo com o Terceiro Comando Puro, facção criminosa que domina a região e dava proteção ao negócio ilegal. Mais de dez toneladas de material irregular foram apreendidas. E ainda: São Paulo registra mais oito ataques a ônibus e total chega a 483 desde junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!