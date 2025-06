Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia recuperou R$ 20 mil em canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia na região central de São Paulo. Os medicamentos foram encontrados dentro de uma geladeira, em uma casa localizada em Cotia (SP). Duas pessoas que estavam no imóvel foram levadas à delegacia. E ainda: Registros de balões no Rio de Janeiro aumentam 43% em 2025.



