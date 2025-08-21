Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dos donos de uma famosa rede de camisarias, Álvaro Jabur Maluf, foi preso nesta quinta-feira (21) em uma operação policial em São Paulo. Ele e o irmão Paulo Jabur Maluf, que está foragido e cuja rendição a polícia negocia, são suspeitos de uma fraude bancária milionária envolvendo a exploração de uma falha em um sistema de pagamentos. A polícia cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão durante a ação. Só em outubro do ano passado, eles teriam realizado mais de 2.500 transações financeiras fraudulentas dentro desse esquema, que elevou o saldo da empresa de R$ 5 milhões para R$ 26 milhões. E ainda: Polícia recupera 26 carros desviados em golpe milionário no Rio de Janeiro.



