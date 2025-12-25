Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (25)

Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada. Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia

Boletim JR 24H|Do R7

  • Google News

Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada. Ela estava internada há quase um mês e não resistiu às complicações de uma nova cirurgia. E ainda: Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • ucrania
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.