Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (25)

Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada. Ela estava internada há quase um mês e não resistiu às complicações de uma nova cirurgia. E ainda: Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia
RJ registra quase mil atendimentos médicos por causa do calor
Chuvas intensas causam alagamentos e transtornos na região Sul
Regiões do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina enfrentam fortes chuvas com transbordamento de rios e acidentes
EUA realizam ataques aéreos contra grupo terrorista Estado Islâmico na Nigéria
O governo nigeriano informou que autorizou a operação
SP registra dia mais quente de dezembro com quase 36 graus
Temperatura recorde supera marca histórica de 1963 na capital paulista
Moradores e turistas enfrentam emergência de calor em mais de 20 cidades do Rio de Janeiro. Tempestade na Califórnia deixa 42 milhões sob alerta.
Morador do Arkansas ganha sozinho R$ 10 bilhões na loteria americana
Depois de 46 sorteios sem nenhum ganhador, um único apostador acertou todos os números e se tornou o mais novo bilionário do país
Pancadões clandestinos tiram o sono de moradores e levam à apreensão de motos em SP
O helicóptero da RECORD flagrou festas em diferentes regiões, com paredões de som, aglomerações, motos em meio ao público e até brigas
Tempestade na Califórnia deixa 42 milhões sob alerta e provoca inundações
A previsão para os próximos dias é de mais chuva
Moradores e turistas enfrentam emergência de calor em mais de 20 cidades do Rio de Janeiro
Para enfrentar as altas temperaturas, entre as indicações estão a de beber muita água, vestir roupas leves e usar protetor solar
Familiares e amigos se despedem de jovem morto em atentado contra judeus em praia na Austrália
Dan Elkayam, um francês de 27 anos, era engenheiro de tecnologia da informação
Jair Bolsonaro se recupera após passar por cirurgia para correção de hérnias
O ex-presidente deve passar por uma nova avaliação para verificar a necessidade de mais uma intervenção
Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia
O governo russo declarou que analisa documentos enviados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra
Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada
Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou por várias cirurgias e já não respondia às medicações
GCM de Osasco apreende motos e combate barulho de pancadões na Grande São Paulo